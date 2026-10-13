Собянин сообщил о ликвидации ещё 13 беспилотников у Москвы
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Ещё тринадцать беспилотников сбиты на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, в ликвидации дронов участвовали силы ПВО Минобороны. На местах падения обломков работают экстренные службы. Таким образом, согласно сообщениям Собянина, с начала суток 13 октября ликвидированы 23 БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что в Ставропольском крае отражают налёт БПЛА, нацеленный в сторону промзон. Работа ведётся в Невинномысске, Солнечнодольске, а также в Изобильненском округе.
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