В Невинномысске отражают налёт БПЛА, нацеленный в сторону промзоны
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Отражение атаки беспилотников идёт в Невинномысске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, дроны двигаются в сторону промзоны.
Сейчас в городе работает противовоздушная оборона, есть сбития воздушных целей. На территории региона действует режим беспилотной опасности.
Власти призывают граждан не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и не фотографировать места падения БПЛА.
Также отражение атаки БПЛА идёт в Краснодаре. В местном аэропорту Пашковский перед этим были введены дополнительные ограничения на приём и выпуск рейсов.
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