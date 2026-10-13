В Невинномысске отражают налёт БПЛА, нацеленный в сторону промзоны

Отражение атаки беспилотников идёт в Невинномысске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, дроны двигаются в сторону промзоны.

Сейчас в городе работает противовоздушная оборона, есть сбития воздушных целей. На территории региона действует режим беспилотной опасности.

Власти призывают граждан не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и не фотографировать места падения БПЛА.

Также отражение атаки БПЛА идёт в Краснодаре. В местном аэропорту Пашковский перед этим были введены дополнительные ограничения на приём и выпуск рейсов.