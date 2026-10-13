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Регион
Опубликовано 13 октября, 01:42

В Невинномысске отражают налёт БПЛА, нацеленный в сторону промзоны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Отражение атаки беспилотников идёт в Невинномысске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, дроны двигаются в сторону промзоны.

Сейчас в городе работает противовоздушная оборона, есть сбития воздушных целей. На территории региона действует режим беспилотной опасности.

Власти призывают граждан не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и не фотографировать места падения БПЛА.

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Также отражение атаки БПЛА идёт в Краснодаре. В местном аэропорту Пашковский перед этим были введены дополнительные ограничения на приём и выпуск рейсов.

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Артур Лапсаков
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