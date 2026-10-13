В Краснодаре идёт отражение атаки дронов

Система оповещения о воздушной опасности зазвучала в Краснодаре. Как сообщили в администрации города, силы ПВО ведут отражение атаки дронов.

«В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — идёт отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — сказано в сообщении.

На данный момент нет информации о последствиях атаки. В местном аэропорту Пашковский перед этим были введены дополнительные ограничения на приём и выпуск рейсов.

Ранее сообщалось, что за вечер на подлёте к Москве были сбиты 25 украинских беспилотников. Всего за сутки в Московском регионе было уничтожено более 40 БПЛА.