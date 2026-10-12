Число сбитых за вечер беспилотников у Москвы выросло до 25

Силы противовоздушной обороны РФ сбили ещё 15 украинских беспилотников, двигавшихся в сторону столицы. Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на местах падения обломков дронов работают экстренные службы. Другие подробности градоначальник не привёл.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки 10 БПЛА. Всего за сутки 12 октября на подлёте к Москве сбили 41 дрон ВСУ.