На подлёте к Москве ликвидированы 10 БПЛА

Десять украинских беспилотников уничтожены на подлёте к Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, по воздушным целям отработали силы ПВО Минобороны России. Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.

Всего за 12 октября на подлёте к Москве были ликвидированы 26 украинских дронов. О каких-либо повреждениях не уточнялось.