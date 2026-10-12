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Регион
Опубликовано 12 октября, 22:54

На подлёте к Москве ликвидированы 10 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Десять украинских беспилотников уничтожены на подлёте к Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, по воздушным целям отработали силы ПВО Минобороны России. Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.

За день системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России
За день системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России

Всего за 12 октября на подлёте к Москве были ликвидированы 26 украинских дронов. О каких-либо повреждениях не уточнялось.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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