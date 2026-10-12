На подлёте к Москве ликвидированы 10 БПЛА
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Десять украинских беспилотников уничтожены на подлёте к Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, по воздушным целям отработали силы ПВО Минобороны России. Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.
Всего за 12 октября на подлёте к Москве были ликвидированы 26 украинских дронов. О каких-либо повреждениях не уточнялось.
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