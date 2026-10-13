Четыре украинских дрона сбили в Тульской области

Четыре украинских беспилотника сбиты над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано. При этом опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ запустили дрон с оскорблением Трампа после сделки с Путиным. БПЛА перехватили военнослужащие 68-й гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой дивизии.