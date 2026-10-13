Четыре украинских дрона сбили в Тульской области
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Четыре украинских беспилотника сбиты над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано. При этом опасность атаки БПЛА в области сохраняется.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ запустили дрон с оскорблением Трампа после сделки с Путиным. БПЛА перехватили военнослужащие 68-й гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой дивизии.
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