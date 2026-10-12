Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 16:04

ВСУ запустили дрон с оскорблением Трампа после сделки с Путиным

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные сбили беспилотник с оскорбительной надписью в адрес президента США Дональда Трампа, который запустили бойцы ВСУ после дизельной сделки. Кадры публикует SHOT.

ВСУ запустили дрон с оскорблением Трампа после сделки по дизелю. Видео © SHOT

По данным канала, БПЛА перехватили военнослужащие 68-й гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой дивизии. К аппарату была прикреплена табличка с надписью. Беспилотник запустили украинские военные.

Позднее был запущен ещё один беспилотник с посланием, связанным с отсутствием энергетического перемирия.

МИД: Москва надеется, что поставки дизеля из РФ помогут успокоить мировой рынок
МИД: Москва надеется, что поставки дизеля из РФ помогут успокоить мировой рынок

Ранее Life.ru сообщал, что договорённость Дональда Трампа с Владимиром Путиным о закупках российского дизеля вызвала широкий резонанс в США. Американский лидер объявил о поставке более 300 тысяч тонн топлива сразу после телефонного разговора с президентом России. Позднее Вашингтон выдал временное разрешение на операции с российским дизелем, несмотря на действовавшие ранее ограничения.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar