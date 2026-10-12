ВСУ запустили дрон с оскорблением Трампа после сделки с Путиным

Российские военные сбили беспилотник с оскорбительной надписью в адрес президента США Дональда Трампа, который запустили бойцы ВСУ после дизельной сделки. Кадры публикует SHOT.

ВСУ запустили дрон с оскорблением Трампа после сделки по дизелю. Видео © SHOT

По данным канала, БПЛА перехватили военнослужащие 68-й гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой дивизии. К аппарату была прикреплена табличка с надписью. Беспилотник запустили украинские военные.

Позднее был запущен ещё один беспилотник с посланием, связанным с отсутствием энергетического перемирия.

Ранее Life.ru сообщал, что договорённость Дональда Трампа с Владимиром Путиным о закупках российского дизеля вызвала широкий резонанс в США. Американский лидер объявил о поставке более 300 тысяч тонн топлива сразу после телефонного разговора с президентом России. Позднее Вашингтон выдал временное разрешение на операции с российским дизелем, несмотря на действовавшие ранее ограничения.