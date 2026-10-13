Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 07:35

Повреждения есть в промзоне Невинномысска при отражении атаки на Ставрополье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА на Ставрополье, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«По оперативной информации пострадавших нет, в Солнечнодольске последствий на земле нет. В промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков БПЛА», — отметил глава региона.

По его словам, продолжается осмотр мест падения и оценка последствий атаки, уже начаты работы по устранению последствий. Граждан просят не приближаться к обломкам сбитых дронов при их обнаружении.

В ростовском Каменске-Шахтинском сбили БПЛА
В ростовском Каменске-Шахтинском сбили БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала суток 13 октября ПВО сбила 23 дрона на подлёте к Москве. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar