Повреждения есть в промзоне Невинномысска при отражении атаки на Ставрополье

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА на Ставрополье, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«По оперативной информации пострадавших нет, в Солнечнодольске последствий на земле нет. В промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков БПЛА», — отметил глава региона.

По его словам, продолжается осмотр мест падения и оценка последствий атаки, уже начаты работы по устранению последствий. Граждан просят не приближаться к обломкам сбитых дронов при их обнаружении.

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала суток 13 октября ПВО сбила 23 дрона на подлёте к Москве. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.