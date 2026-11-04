В Ульяновской области средства ПВО перехватили украинский беспилотник. В результате инцидента пострадавших нет, обошлось и без разрушений на земле. Информацией делится в Max губернатор региона Алексей Русских.

«Место падения зафиксировано на территории Кузоватовского района», — отметил чиновник и призвал жителей не приближаться к обломкам дрона в случае их обнаружения.

Ранее также сообщалось, что 29 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ульяновской областью. В результате атаки никто не пострадал.