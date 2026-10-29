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Регион
Опубликовано 29 октября, 09:15

Четыре БПЛА сбили над Ульяновской областью, обломки упали в трёх районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ульяновской областью. В результате атаки никто не пострадал, повреждений имущества также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

По словам главы области, места падения сбитых аппаратов обнаружены в трёх районах — Тереньгульском, Мелекесском и Кузоватовском. Губернатор подчеркнул, что приближаться к обломкам беспилотников опасно для жизни. Жителям рекомендовано не трогать подозрительные предметы и соблюдать меры безопасности.

«Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», — написал Русских.

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Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 16 беспилотников над Ульяновской областью. По словам губернатора Алексея Русских, обломки сбитых аппаратов обнаружили в Новоспасском, Николаевском, Чердаклинском и Сенгилеевском районах. Тогда также обошлось без пострадавших и повреждений имущества.

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Наталья Афонина
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