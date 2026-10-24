Над Ульяновской областью уничтожили 16 беспилотников

Над территорией Ульяновской области силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своём канале в мессенджере MAX.

По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений имущества также не зафиксировано.

«Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 16 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», — написал Русских.

Места падения беспилотников зафиксированы в четырёх районах области: Новоспасском, Николаевском, Чердаклинском и Сенгилеевском. Губернатор поблагодарил дежурные силы ПВО и мобильные огневые группы за слаженную работу. Он также напомнил жителям об опасности приближения к обломкам беспилотников.