Над Ульяновской областью уничтожили 16 беспилотников
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Над территорией Ульяновской области силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своём канале в мессенджере MAX.
По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений имущества также не зафиксировано.
«Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 16 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», — написал Русских.
Места падения беспилотников зафиксированы в четырёх районах области: Новоспасском, Николаевском, Чердаклинском и Сенгилеевском. Губернатор поблагодарил дежурные силы ПВО и мобильные огневые группы за слаженную работу. Он также напомнил жителям об опасности приближения к обломкам беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении пяти беспилотников над Ульяновской областью. 16 октября силы ПВО перехватили дроны, обломки которых обнаружили в Тереньгульском, Кузоватовском и Барышском районах. По словам губернатора Алексея Русских, также обошлось без пострадавших и повреждений.