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Регион
Опубликовано 24 октября, 11:30

Над Ульяновской областью уничтожили 16 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Над территорией Ульяновской области силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своём канале в мессенджере MAX.

По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений имущества также не зафиксировано.

«Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 16 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», — написал Русских.

Места падения беспилотников зафиксированы в четырёх районах области: Новоспасском, Николаевском, Чердаклинском и Сенгилеевском. Губернатор поблагодарил дежурные силы ПВО и мобильные огневые группы за слаженную работу. Он также напомнил жителям об опасности приближения к обломкам беспилотников.

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Ранее Life.ru сообщал об уничтожении пяти беспилотников над Ульяновской областью. 16 октября силы ПВО перехватили дроны, обломки которых обнаружили в Тереньгульском, Кузоватовском и Барышском районах. По словам губернатора Алексея Русских, также обошлось без пострадавших и повреждений.

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Наталья Афонина
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