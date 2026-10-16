Пять дронов ВСУ не смогли достать цели в Ульяновской области

В Ульяновской области российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений и материального ущерба не зафиксировано. Об этом 16 октября сообщил губернатор региона Алексей Русских в своём Telegram-канале.

По словам главы области, фрагменты сбитых летательных аппаратов обнаружили сразу в трёх муниципалитетах — Тереньгульском, Кузоватовском и Барышском районах.

«Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачены и уничтожены пять вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», — подчеркнул Русских.

Губернатор также обратился к местным жителям с предупреждением о необходимости соблюдать меры безопасности. Он напомнил, что в регионе запрещено публиковать в интернете фотографии и видеозаписи беспилотников, их обломков и работы противовоздушной обороны.

Кроме того, глава области настоятельно рекомендовал не приближаться к обнаруженным фрагментам летательных аппаратов, поскольку они могут представлять смертельную опасность.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной ночной атаке беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны, с вечера 15 октября до утра 16-го расчёты ПВО уничтожили 644 дрона. В число территорий, над которыми перехватывали воздушные цели, вошла и Ульяновская область.