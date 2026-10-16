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Регион
Опубликовано 16 октября, 10:28

Пять дронов ВСУ не смогли достать цели в Ульяновской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Ульяновской области российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений и материального ущерба не зафиксировано. Об этом 16 октября сообщил губернатор региона Алексей Русских в своём Telegram-канале.

По словам главы области, фрагменты сбитых летательных аппаратов обнаружили сразу в трёх муниципалитетах — Тереньгульском, Кузоватовском и Барышском районах.

«Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачены и уничтожены пять вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», — подчеркнул Русских.

Губернатор также обратился к местным жителям с предупреждением о необходимости соблюдать меры безопасности. Он напомнил, что в регионе запрещено публиковать в интернете фотографии и видеозаписи беспилотников, их обломков и работы противовоздушной обороны.

Кроме того, глава области настоятельно рекомендовал не приближаться к обнаруженным фрагментам летательных аппаратов, поскольку они могут представлять смертельную опасность.

Силы ПВО ночью перехватили три вражеских дрона над Новгородской областью
Силы ПВО ночью перехватили три вражеских дрона над Новгородской областью

Ранее Life.ru сообщал о масштабной ночной атаке беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны, с вечера 15 октября до утра 16-го расчёты ПВО уничтожили 644 дрона. В число территорий, над которыми перехватывали воздушные цели, вошла и Ульяновская область.

Больше новостей о пожарах, спасательных операциях и необычных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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