Российские военнослужащие успешно отразили попытку киевского режима атаковать объекты на территории Новгородской области. Налёт беспилотных летательных аппаратов произошёл в ночь на пятницу. О пресечении террористической атаки сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

«Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака трёх БПЛА», — написал Дронов в своём канале в Максе.

Глава региона также обратился к местным жителям с важным предупреждением, касающимся безопасности. Александр Дронов подчеркнул, что в случае обнаружения фрагментов сбитых дронов на земле приближаться к ним категорически запрещено. При обнаружении подозрительных обломков гражданам следует немедленно позвонить в экстренные службы по единому номеру 112.

О готовящейся атаке население было проинформировано заранее. Накануне вечером Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) разослала жителям Новгородской области уведомления об угрозе налёта беспилотников. В ведомстве также предупредили граждан о том, что в связи со сложившейся оперативной обстановкой в регионе могут наблюдаться временные перебои в работе интернета.

Также этой ночью силами ПВО была уничтожена ракета и около 50 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Ростовской областью. Из-за падения обломков одного из сбитых дронов произошло возгорание, которое оперативно потушили.