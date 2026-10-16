Жестокий налёт отбит: Минобороны раскрыло список регионов, которые атаковали 644 дрона ВСУ

Вооружённые силы Украины в ночь на 16 октября предприняли попытку совершить масштабную террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Для совершения налёта противник использовал беспилотные летательные аппараты самолётного типа. Массированный удар был успешно отражен российскими военнослужащими.

По информации Министерства обороны РФ, в период с 20:00 15 октября до 8:00 16 октября дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы 644 вражеских дрона. Вражеские летательные аппараты уничтожались в небе над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Кроме того, атака была пресечена в Московском регионе, Ленинградской области, Краснодарском крае, Татарстане, Крыму, а также над акваторией Чёрного моря. Информации о пострадавших и разрушениях на земле в официальном ведомстве не привели. Российские зенитчики продолжают нести круглосуточное дежурство по охране воздушных рубежей страны.

Одним из атакованных регионов прошлой ночью оказалась Ростовская область, где местные жители сообщили о звуках взрывов. Позднее стало известно, что над территорией региона силами ПВО была уничтожена ракета и около 50 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Из-за падения обломков одного из сбитых дронов произошло возгорание, которое оперативно потушили.