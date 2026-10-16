Ракету и около 50 БПЛА ВСУ сбили ночью 16 октября над Ростовской областью

Около 50 беспилотников и одну ракету уничтожили и подавили в Ростовской области минувшей ночью. Под ударом оказались Батайск и девять районов региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По уточнённым данным, атака затронула Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.

В результате происшествия пострадал мужчина. Его доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

В Аксайском районе возгорание уже ликвидировали. В Куйбышевском районе повреждено остекление двух частных домов. По информации губернатора, там обошлось без пострадавших.

Сведения о последствиях воздушной атаки продолжают уточняться.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на промышленном объекте в Ростовской области после падения украинского беспилотника. В Аксайском районе повреждения получили производственно-складские помещения, на месте возгорания работали экстренные службы. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атакам также подверглись Батайск и Чертковский район.