В ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 16 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Дроны были сбиты над двумя городскими округами и восемью районами. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако избежать повреждений имущества не удалось. В одном из районов упавшие обломки беспилотников выбили стёкла в частном доме и повредили автомобиль.

Губернатор подчеркнул, что угроза новых атак сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области.