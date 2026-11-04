16 дронов атаковали Воронежскую область, обломки повредили дом и авто
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
В ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 16 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Дроны были сбиты над двумя городскими округами и восемью районами. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако избежать повреждений имущества не удалось. В одном из районов упавшие обломки беспилотников выбили стёкла в частном доме и повредили автомобиль.
Губернатор подчеркнул, что угроза новых атак сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении восьми беспилотников на подлёте к Москве утром 4 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все воздушные цели были сбиты силами ПВО. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.