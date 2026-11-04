Силы противовоздушной обороны России сбили восемь беспилотников ВСУ, которые направлялись к Москве. Об этом утром 4 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб столичного региона.

О разрушениях и других последствиях на земле в результате атаки официальной информации пока нет. Государственные службы продолжают работу.

Накануне вечером российские средства ПВО также перехватили пять дронов, летевших в сторону Москвы. Кроме того, этой ночью обломки беспилотника упали в хуторе Петров Теучежского района Адыгеи. Они повредили газовую трубу и выбили стёкла в частном доме. После происшествия произошла утечка газа, однако специалисты устранили её. По предварительным данным, никто не пострадал.