Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, на местах падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее Life.ru рассказывал, что за день российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были перехвачены над Тверской, Владимирской, Белгородской и Брянской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.