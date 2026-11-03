«Смертоносный русский квартет» не шутит: Важные объекты в 144 районах Украины в огне
ВС РФ нанесли удары по портам Украины и местам запуска БПЛА в 144 районах
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места запуска и хранения беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в сводке за 3 ноября. Всего ведомство заявило о поражении целей в 144 районах.
Среди целей министерство также назвало пункты временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. По данным ведомства, удары наносил «смертоносный русский квартет» — оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.
Ранее Life.ru рассказывал о поражении двух сухогрузов в порту Южный и акватории Чёрного моря. По утверждению Минобороны, суда доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.
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