Российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места запуска и хранения беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в сводке за 3 ноября. Всего ведомство заявило о поражении целей в 144 районах.

Среди целей министерство также назвало пункты временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. По данным ведомства, удары наносил «смертоносный русский квартет» — оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

Ранее Life.ru рассказывал о поражении двух сухогрузов в порту Южный и акватории Чёрного моря. По утверждению Минобороны, суда доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.