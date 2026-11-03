Российские военные поразили беспилотниками «Герань» четыре локомотива в районах Сум, Днепропетровска и в Харьковской области. Об этом 3 ноября сообщили в Минобороны России.

Удары «Гераней» по локомотивам. Видео © Минобороны России

«Конечная станция: ударами «Гераней» поразили четыре локомотива у Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области», — говорится в публикации оборонного ведомства в телеграм-канале.

По данным ведомства, два локомотива попали под удар в районе Сум. Ещё по одному — возле Комсомольского Харьковской области и Днепропетровска.

Минобороны опубликовало кадры поражения целей. Как уточнили в ведомстве, удары нанесли специалисты войск беспилотных систем.

Сведения о характере повреждений локомотивов и последствиях для железнодорожного сообщения в приведённом заявлении не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал об ударах по объектам управления движением на станции Конотоп в Сумской области. По данным Минобороны РФ, через этот узел доставляли вооружение и военную технику для ВСУ из западных регионов Украины.