«Конечная станция»: Минобороны показало видео ударов «Гераней» по локомотивам
МО РФ: «Герани» поразили четыре локомотива у Сум, Днепропетровска и Харькова
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Российские военные поразили беспилотниками «Герань» четыре локомотива в районах Сум, Днепропетровска и в Харьковской области. Об этом 3 ноября сообщили в Минобороны России.
Удары «Гераней» по локомотивам. Видео © Минобороны России
«Конечная станция: ударами «Гераней» поразили четыре локомотива у Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области», — говорится в публикации оборонного ведомства в телеграм-канале.
По данным ведомства, два локомотива попали под удар в районе Сум. Ещё по одному — возле Комсомольского Харьковской области и Днепропетровска.
Минобороны опубликовало кадры поражения целей. Как уточнили в ведомстве, удары нанесли специалисты войск беспилотных систем.
Сведения о характере повреждений локомотивов и последствиях для железнодорожного сообщения в приведённом заявлении не раскрываются.
Ранее Life.ru рассказывал об ударах по объектам управления движением на станции Конотоп в Сумской области. По данным Минобороны РФ, через этот узел доставляли вооружение и военную технику для ВСУ из западных регионов Украины.
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