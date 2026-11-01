Российские беспилотники ночью нанесли удары по объектам управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Как сообщили в Минобороны РФ, через этот транспортный узел осуществлялась доставка вооружения и военной техники для ВСУ из западных регионов Украины.

По информации ведомства, под удар попала инфраструктура, обеспечивающая организацию железнодорожных перевозок. Именно её российские военные назвали одной из целей ночной операции.

Атаки не ограничились железной дорогой. В Минобороны сообщили о продолжении ударов беспилотниками по логистическим объектам, используемым в интересах украинской армии, а также по морским судам, задействованным в перевозке военных грузов.

При этом масштабы повреждений станции Конотоп и возможные последствия для движения поездов в сообщении не уточняются.

Конотоп уже фигурировал в сводках о поражении военных перевозок. В феврале Life.ru рассказывал об уничтожении двух железнодорожных составов с личным составом и техникой ВСУ. По данным группировки войск «Север», эшелоны прибыли в район станции для усиления оборонительных рубежей.

Под удары попадали и сами локомотивы. В июле российские военные атаковали железнодорожную технику в Харьковской и Днепропетровской областях. Для этого использовались беспилотники «Герань», а целями, согласно сообщению Минобороны, стали локомотивы, перевозившие вооружение для ВСУ.