Минобороны: ВС РФ ударили по локомотивам с оружием ВСУ в двух областях

Российские военные атаковали железнодорожные локомотивы, на которых доставляли вооружение для ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары наносились с помощью беспилотников «Герань». По данным военных, техника использовалась для перевозки оружия и других грузов в интересах украинской армии.

«В результате ударов все цели поражены», — заключили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что «Герани-4» подорвали два украинских локомотива в районе Павлограда и Синельниково в Днепропетровской области. Эти населённые пункты играют важную роль в железнодорожном сообщении, связывающем Донбасс, Запорожское направление и центральные районы региона — через местные узлы проходят поставки техники, боеприпасов и топлива для армии.