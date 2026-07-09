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9 июля, 07:29

Минобороны: ВС РФ ударили по локомотивам с оружием ВСУ в двух областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Российские военные атаковали железнодорожные локомотивы, на которых доставляли вооружение для ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары наносились с помощью беспилотников «Герань». По данным военных, техника использовалась для перевозки оружия и других грузов в интересах украинской армии.

«В результате ударов все цели поражены», — заключили в Минобороны.

ВС РФ поразили локомотивы и кран, работавшие на ВСУ в Харьковской области
ВС РФ поразили локомотивы и кран, работавшие на ВСУ в Харьковской области

Ранее сообщалось, что «Герани-4» подорвали два украинских локомотива в районе Павлограда и Синельниково в Днепропетровской области. Эти населённые пункты играют важную роль в железнодорожном сообщении, связывающем Донбасс, Запорожское направление и центральные районы региона — через местные узлы проходят поставки техники, боеприпасов и топлива для армии.

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Вероника Бакумченко
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