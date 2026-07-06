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Регион
6 июля, 17:56

ВС РФ поразили локомотивы и кран, работавшие на ВСУ в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские войска нанесли точечные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, работавшей в интересах ВСУ. Беспилотники поразили локомотивы и кран в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы. Специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань». Удары наносились по трём целям: железнодорожному крану в районе населённого пункта Близнюки, а также локомотивам вблизи Велетеня и Малиновки.

В Минобороны подчеркнули, что все объекты эксплуатировались в интересах ВСУ. Таким образом, противник лишился ещё части подвижного состава, задействованного в военной логистике.

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Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что ВСУ переоборудуют родильные дома Черниговской области в военные госпитали. Источники в российских силовых структурах сообщили, что командование украинских формирований принуждает жителей покидать дома. Закрытие роддомов издавна является характерным признаком подготовки региона к размещению живой силы и началу боёв. Вместе с беременными уезжают целые семьи.

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Юрий Лысенко
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