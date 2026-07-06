ВСУ потеряли вертолёт Ми-8 под Полтавой, погибли все члены экипажа

В Полтавской области Украины разбился вертолёт Ми-8 Вооружённых сил страны. Все четыре человека на борту погибли во время выполнения боевого задания. Об этом сообщил городской совет Брод Львовской области на западе страны, где похоронят погибших.

Инцидент случился ещё 30 июня, однако официальные сообщения появились позднее. В результате крушения погибли все находившиеся на борту: командир экипажа, штурман, воздушный стрелок и авиационный техник. Каждый из них входил в состав лётной группы.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 811 беспилотников самолётного типа, а также девять управляемых авиационных бомб. Речь идёт о поражении воздушных целей в рамках суточной сводки. Основной удар пришёлся на беспилотные аппараты, использовавшиеся самолётного типа.