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6 июля, 11:28

Испаноязычные наёмники ВСУ отказались от приказа и ушли в тыл под Харьковом

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Группа испаноязычных наёмников ВСУ отказалась выполнять приказ и ушла в тыл в районе Петро-Ивановки Харьковской области. Об этом журналистам рассказал источник в российских силовых структурах.

«В районе Петро-Ивановки очередная группа испаноязычных наемников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории», — сказал собеседник ТАСС.

ВСУ за неделю потеряли в боях более 10 тыс. солдат и иностранных наёмников
ВСУ за неделю потеряли в боях более 10 тыс. солдат и иностранных наёмников

Ранее власти Украины начали привлекать иностранных наёмников к службе в ВСУ через частные рекрутинговые компании. В МИД РФ заявляли, что руководство Незалежной идёт на это из-за нехватки личного состава на поле боя.

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Матвей Константинов
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