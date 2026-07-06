Группа испаноязычных наёмников ВСУ отказалась выполнять приказ и ушла в тыл в районе Петро-Ивановки Харьковской области. Об этом журналистам рассказал источник в российских силовых структурах.

«В районе Петро-Ивановки очередная группа испаноязычных наемников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее власти Украины начали привлекать иностранных наёмников к службе в ВСУ через частные рекрутинговые компании. В МИД РФ заявляли, что руководство Незалежной идёт на это из-за нехватки личного состава на поле боя.