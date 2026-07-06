ВСУ переоборудуют родильные дома Черниговской области в военные госпитали, что говорит о подготовке к боям в регионе. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По их данным, командование украинских вооружённых формирований принуждает жителей области покидать свои дома. Местные СМИ сообщают, что по рекомендации ВСУ начали закрываться родильные отделения. На их месте развёртываются госпитали.

Вместе с беременными женщинами зачастую уезжают и несколько членов семьи, чтобы помогать им во время беременности и после родов. Собеседник агентства отметил, что закрытие родильных отделений издавна является характерным признаком подготовки региона к размещению живой силы и последующему началу боевых действий.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выступает против нового крупного наступления ВСУ и делает ставку на укрепление обороны. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас важнее дроны, разведка и наблюдение. Массированные прорывы ведут к большим потерям, но почти не дают продвижения.