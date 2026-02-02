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Опубликовано 2 февраля, 05:15
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Два ж/д состава с подкреплением ВСУ уничтожены у станции Конотоп

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области уничтожены два состава с личным составом и техникой ВСУ, направлявшиеся для усиления оборонительных рубежей. Об этом сообщила группировка войск «Север».

На Тёткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано. Но российские военные ударили беспилотниками «Герань-2» по позициям украинских подразделений в районах Тёрнов и Ульяновки.

«В районе ж/д станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ, прибывшими на усиление оборонительных рубежей», — говорится в сообщении.

Группа аргентинских наёмников готовится присоединиться к ВСУ
Группа аргентинских наёмников готовится присоединиться к ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в «Специальную латинскую бригаду» ВСУ уже вступили иностранцы из шести стран Латинской Америки. Вербовщик подразделения рассказал, что там служат колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы, а некоторые даже перевелись в отряды с беспилотниками.

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Андрей Бражников
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