За минувший день системы ПВО сбили 13 украинских БПЛА самолётного типа над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.