За день системы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над регионами России
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За минувший день системы ПВО сбили 13 украинских БПЛА самолётного типа над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны раскрыло число БПЛА, сбитых над регионами РФ в ночь на 3 ноября. Речь идёт о 493 беспилотниках.