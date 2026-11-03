ПВО за вечер и ночь уничтожила почти 500 дронов, летевших на Москву
Собянин: С вечера 2 ноября к Московскому региону направлялись 493 БПЛА
Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
В сторону Московского региона с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября направлялись 493 беспилотника. Большую часть уничтожила ПВО Минобороны России на дальних рубежах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«187 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве», — уточнил глава столицы.
Таким образом, приведённые данные охватывают 11 часов — вечер 2 ноября и ночь на 3 ноября.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 2 ноября Собянин последовательно объявил об уничтожении восьми и ещё десяти БПЛА. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. К утру число нейтрализованных с начала суток аппаратов достигло 69, после чего мэр представил обновлённую сводку за весь период атаки.
Больше оперативных новостей об атаках беспилотников и работе ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.