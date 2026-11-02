Российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об отражении очередной воздушной атаки вечером 2 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

«Уничтожены 10 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в 23:23 по московскому времени.

Места падения фрагментов сбитых аппаратов мэр не уточнил. Информации о возможных пострадавших и повреждениях в его сообщении нет.

Ранее в понедельник Собянин уже сообщал об уничтожении восьми беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На местах падения обломков также работали сотрудники экстренных служб.

Напомним, что в ночь на 2 ноября российские силы ПВО уничтожили 212 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны РФ, воздушные цели перехватывали над 14 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями.

Как ранее писал Life.ru, в ночь на 1 ноября были сбиты ещё 235 беспилотников. Тогда атака затронула 16 областей и Московский регион. В Нижегородской области, по словам губернатора Глеба Никитина, уничтожили более сотни дронов. Серьёзные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.