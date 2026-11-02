Российские силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом вечером 2 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в 22:59 по московскому времени.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной атаке беспилотников в ночь на 2 ноября. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили 212 украинских дронов самолётного типа. Воздушные цели перехватывали над 14 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Накануне, в ночь на 1 ноября, силы ПВО сбили ещё 235 беспилотников. Тогда атаки затронули 16 областей и Московский регион. Наиболее серьёзные последствия зафиксировали в Нижегородской области, где, по словам губернатора Глеба Никитина, уничтожили более сотни дронов.

Как писал Life.ru, в результате налёта значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Пострадал и объект коммунальной инфраструктуры. На время восстановительных работ власти предупреждали о возможных перебоях с электричеством, отоплением и горячей водой.