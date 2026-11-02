Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 2 ноября перехватили и уничтожили 212 украинских беспилотников самолётного типа. Атака затронула 14 областей, Московский регион, Краснодарский край, Крым, а также акватории двух морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

География налёта охватила значительную часть страны — от приграничных территорий и Псковской области до Поволжья и южных регионов России. Воздушные цели уничтожали дежурные расчёты ПВО.

По данным военного ведомства, беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской и Псковской областями. В перечень также вошли Орловская, Липецкая, Саратовская, Самарская, Рязанская, Тамбовская и Ростовская области.

Кроме того, средства ПВО работали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Часть беспилотников была перехвачена над Чёрным и Азовским морями.

Это уже вторая ночь подряд, когда число сбитых беспилотников превышает две сотни. Как сообщал Life.ru, 1 ноября российские силы ПВО уничтожили 235 украинских дронов. Тогда воздушные атаки затронули 16 областей и Московский регион.

Последствия предыдущего налёта оказались серьёзными для Нижегородской области. После уничтожения более сотни беспилотников значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Ситуация потребовала дополнительных мер по обеспечению региона топливом. Как писал Life.ru, власти начали принимать меры для бесперебойного снабжения автозаправок, хотя сама система поставок, по заверениям правительства области, продолжала работать устойчиво.