В Ростовской области за ночь уничтожили более 30 беспилотников. Воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были уничтожены в Каменском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах, а также в самом Каменске-Шахтинском.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Губернатор уточнил, что сведения о последствиях атаки ещё будут проверять.