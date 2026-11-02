Каменск-Шахтинский и 6 районов Ростовской области атаковали ВСУ, сбито 30 БПЛА
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В Ростовской области за ночь уничтожили более 30 беспилотников. Воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны были уничтожены в Каменском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах, а также в самом Каменске-Шахтинском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Губернатор уточнил, что сведения о последствиях атаки ещё будут проверять.
В Воронежской области за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 20 беспилотников. Их перехватили над Воронежем и восемью районами региона. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Однако падение обломков привело к повреждениям двух частных домов: в Воронеже и одном из районов области пострадали фасады и остекление зданий.