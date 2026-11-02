Жителей Волгоградской области предупредили об угрозе ракетной атаки. Экстренное оповещение поступило через систему РСЧС в 00:48 2 ноября. При этом регион ещё вечером находился в зоне действия режима беспилотной опасности: его объявили в 22:43.

Сигнал «Ракетная опасность» означает, что существует вероятность ракетной угрозы для территории региона. Это предупреждение не обязательно свидетельствует о непосредственной атаке на конкретный город или населённый пункт, однако требует от жителей повышенного внимания и соблюдения мер безопасности.

В случае получения такого оповещения необходимо отключить газ, воду и электричество, после чего проследовать в ближайшее укрытие. Если оборудованного убежища поблизости нет, следует воспользоваться подвалом, погребом или подземной парковкой.

С собой рекомендуется взять документы, запас питьевой воды, тёплую одежду и необходимые лекарства. В укрытии следует оставаться до официальной отмены опасности.

Тем, кто не успел добраться до убежища, важно держаться подальше от окон и открытых пространств. Пользоваться лифтом во время действия режима опасности не рекомендуется.

Жителям региона следует ориентироваться на официальные сообщения МЧС и РСЧС и не покидать безопасное место до получения сигнала об отбое.

Ранее над Тульской областью сбили ещё пять украинских беспилотников. Российские средства ПВО перехватили воздушные цели, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. В Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он получил осколочное повреждение плеча и обратился за медицинской помощью. После осмотра и оказания необходимой помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно.