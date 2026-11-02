В Старом Осколе Белгородской области после падения беспилотника повреждения получил фасад многоквартирного дома. Сведений о пострадавших нет, сообщили в региональном оперативном штабе.

Ранее над Тульской областью сбили ещё пять украинских беспилотников. Российские средства ПВО перехватили воздушные цели, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. В Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он получил осколочное повреждение плеча и обратился за медицинской помощью. После осмотра и оказания необходимой помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно.