Противник начал применять неизвестный БПЛА. Беспилотник садится на дорожное полотно и происходит дистанционный подрыв. Об этом Life.ru рассказал боец Вооружённых сил Российской Федерации с позывным Доцент.

Российский боец Доцент рассказал о новом беспилотнике, который применяют ВСУ. Видео © Life.ru

«Если рядом хорошая техника едет либо когда его объезжают автомобили, происходит момент подрыва. Вот один у нас на трассе был посажен такой беспилотник, хотели разминировать, вытащить мозги. Хорошо, что не доехали сапёры — там кто-то кочующий из МОГ его устранил», — рассказал военный.

Российский боец Доцент рассказал о новом беспилотнике, который применяют ВСУ. Фото © Life.ru

По словам военнослужащего, позже подобный дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) заметили ещё на одной дороге.

«Не хотелось бы допустить, чтобы люди погибли. Соответственно, при разминировании необходимо в первую очередь участок оцепить», — заключил боец.

Ранее в селе Хорлы Херсонской области российские военнослужащие обнаружили мины с магнитными датчиками, которые были сброшены с украинских беспилотников. ВСУ использовали беспилотники самолётного типа для дистанционного минирования населённого пункта. Обнаруженные боеприпасы реагируют на металлические предметы. Сейчас военные занимаются разминированием территории.