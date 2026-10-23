Российский наземный робототехнический комплекс «Курьер» с противоминными катками выполнил сразу две задачи в зоне СВО: расчистил путь для продвижения войск, а затем эвакуировал раненого военнослужащего с передовых позиций. Кадры работы машины опубликовал телеграм-канал разработчиков НРТК.

Робот «Курьер» разминировал путь и эвакуировал раненого бойца ВС РФ. Видео © Telegram / НРТК

Сначала робот задействовали для разминирования маршрута. После выполнения инженерной задачи комплекс использовали для вывоза пострадавшего бойца.

Особенность «Курьера» заключается в дистанционном управлении. Оператор находится на удалении от машины, благодаря чему ему не требуется лично выходить на опасный участок для проведения эвакуации.

Ранее Life.ru рассказывал о российском бойце с позывным Протока, который почти 10 километров нёс раненого товарища под ударами украинских беспилотников. Военнослужащие группировки «Днепр» восемь раз укрывались от дронов ВСУ во время эвакуации на Запорожском направлении. Несмотря на опасность, боец сумел доставить сослуживца в безопасное место.