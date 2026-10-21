«Умнее, быстрее и дальше»: «Ростех» готовит новые ударные дроны с возможностями ракет

Госкорпорация «Ростех» разрабатывает ударные беспилотники, которые по своим возможностям приближаются к крылатым ракетам. Уже в 2027 году предприятие рассчитывает представить новые аппараты с увеличенной дальностью, скоростью и более совершенными интеллектуальными системами. Об этом сообщили в госкорпорации.

По словам разработчиков, современные технологии постепенно стирают границу между обычными дронами, барражирующими боеприпасами и ракетным вооружением. При этом новые образцы получают элементы искусственного интеллекта, которые позволяют расширять их возможности.

«Следующие изделия, которые мы сможем показать уже в следующем году, они будут летать дальше, быстрее и будут значительно умнее», — рассказали в «Ростехе».

В качестве примера в корпорации привели новейший авиационный ударный беспилотник «Дань-Т», который по своим характеристикам уже сравним с полноценной крылатой ракетой. Аппарат оснащён малогабаритным реактивным двигателем и способен поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров. После запуска с самолёта или вертолёта он самостоятельно следует к заданной цели.

Помимо «Дань-Т», специалисты ведут работу ещё над несколькими подобными проектами. В корпорации рассчитывают, что новые разработки превзойдут существующие образцы по ключевым параметрам.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре Россия впервые представила в Египте беспилотные платформы С-71М и С-71К, предназначенные для применения с истребителей Су-57. Представители «Рособоронэкспорта» сообщили об их использовании в боевых условиях, а агентство Reuters назвало новинки сочетанием возможностей крылатых боеприпасов и ударных дронов. Позднее Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию модернизированных Су-57. По данным производителя, обновлённые самолёты получили расширенные возможности применения авиационного вооружения.