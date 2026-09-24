Обновлённые истребители Су-57 заступят на боевое дежурство в зоне СВО

Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию многофункциональных истребителей Су-57 в обновлённом техническом облике. Об этом сообщили в ОАК и госкорпорации «Ростех».

ОАК передала ВКС России партию новых Су-57. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

Перед отправкой в войска самолёты прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестировали в разных рабочих режимах лётчики Минобороны, после чего истребители перелетели на аэродром базирования.

«Самолёт себя уже хорошо показал в рамках проведения СВО. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолётов», — рассказал лётчик Су-57.

По данным ОАК, выпускаемые сейчас машины отличаются от самолётов, применявшихся в начале СВО. Истребитель модернизируют с учётом опыта боевого применения, а комплекс вооружения позволяет использовать новые авиационные средства поражения.

Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и морских целей. Самолёт способен выполнять задачи круглосуточно, в сложных погодных условиях и при воздействии помех. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха назвал выполнение гособоронзаказа по поставкам оперативно-тактической авиации приоритетом корпорации. По его словам, предприятия совершенствуют производство, чтобы поддерживать необходимые темпы выпуска самолётов.

Ранее Life.ru рассказывал, что на авиасалоне в Египте впервые публично представили предназначенные для Су-57 платформу доставки боевой части С-71М и авиационную бомбу С-71К.