«Не дрон и не ракета»: Новое оружие для Су-57 навело шороху на авиасалоне в Египте

Новое вооружение для истребителя пятого поколения Су-57Э представили на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте. В российскую экспозицию вошли платформа для доставки боевой части С-71М и авиационная бомба С-71К.

Reuters описывает новинки как похожие на беспилотники ракеты, сочетающие возможности крылатых боеприпасов и недорогих ударных дронов. По данным агентства, публично С-71М и С-71К показали впервые. Представитель «Рособоронэкспорта» сообщил агентству, что эти изделия уже применялись в боевых условиях.

«Это не дрон, это не ракета — это что-то вроде их сочетания», — объяснил собеседник Reuters.

Экспортный Су-57Э также впервые участвует в авиасалоне на территории Африки. Выставка проходит в аэропорту египетского города Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.

Напомним, новейшие российские беспилотные платформы С-71М и С-71К впервые представили в Египте. Их можно увидеть на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026. Аппараты предназначены для запуска с истребителей пятого поколения.