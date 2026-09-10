«Не дрон и не ракета»: Новое оружие для Су-57 навело шороху на авиасалоне в Египте
Reuters: Россия показала на авиасалоне в Египте «не ракету и не дрон» для Су-57
Обложка © ТАСС / AP / Aijaz Rahi
Новое вооружение для истребителя пятого поколения Су-57Э представили на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте. В российскую экспозицию вошли платформа для доставки боевой части С-71М и авиационная бомба С-71К.
Reuters описывает новинки как похожие на беспилотники ракеты, сочетающие возможности крылатых боеприпасов и недорогих ударных дронов. По данным агентства, публично С-71М и С-71К показали впервые. Представитель «Рособоронэкспорта» сообщил агентству, что эти изделия уже применялись в боевых условиях.
«Это не дрон, это не ракета — это что-то вроде их сочетания», — объяснил собеседник Reuters.
Экспортный Су-57Э также впервые участвует в авиасалоне на территории Африки. Выставка проходит в аэропорту египетского города Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.
Напомним, новейшие российские беспилотные платформы С-71М и С-71К впервые представили в Египте. Их можно увидеть на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026. Аппараты предназначены для запуска с истребителей пятого поколения.
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