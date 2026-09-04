Россия представит в Египте беспилотники С-71М и С-71К для Су-57

Новейшие беспилотные платформы С-71М и С-71К, предназначенные для запуска с истребителей пятого поколения, впервые представят в Египте. Их презентация ожидается на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026, сообщили в «Рособоронэкспорте».

Вместе с беспилотниками Россия покажет экспортную версию Су-57Э. Самолёт разместят на открытой статической площадке с набором авиационного вооружения для поражения воздушных и наземных целей. В экспозицию войдут ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-МД2 малой дальности и РВВ-БД большой дальности. Для ударов по наземным объектам представят Х-38МЛЭ.

Посетители также увидят малозаметную высокоточную крылатую ракету нового поколения Х-69 и противорадиолокационную Х-58УШКЭ. Последняя предназначена для поражения работающих радиолокационных станций.

Авиасалон пройдёт в Эль-Аламейне с 8 по 10 сентября. Российскую экспозицию организует «Рособоронэкспорт».

Ранее Life.ru сообщал, что Су-57Э впервые представят с вооружением, которое прежде не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом. Истребитель также примет участие в лётной программе выставки.