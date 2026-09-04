Россия представит в Египте беспилотники С-71М и С-71К для Су-57
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Новейшие беспилотные платформы С-71М и С-71К, предназначенные для запуска с истребителей пятого поколения, впервые представят в Египте. Их презентация ожидается на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026, сообщили в «Рособоронэкспорте».
Вместе с беспилотниками Россия покажет экспортную версию Су-57Э. Самолёт разместят на открытой статической площадке с набором авиационного вооружения для поражения воздушных и наземных целей. В экспозицию войдут ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-МД2 малой дальности и РВВ-БД большой дальности. Для ударов по наземным объектам представят Х-38МЛЭ.
Посетители также увидят малозаметную высокоточную крылатую ракету нового поколения Х-69 и противорадиолокационную Х-58УШКЭ. Последняя предназначена для поражения работающих радиолокационных станций.
Авиасалон пройдёт в Эль-Аламейне с 8 по 10 сентября. Российскую экспозицию организует «Рособоронэкспорт».
Ранее Life.ru сообщал, что Су-57Э впервые представят с вооружением, которое прежде не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом. Истребитель также примет участие в лётной программе выставки.
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