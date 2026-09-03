Российский Су-57Э впервые покажут с новым вооружением на выставке в Египте

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представят с новым вооружением на международной авиавыставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Об этом сообщили в Ростехе.

Экспортная версия самолёта будет показана с вооружением, которое ранее не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом. Кроме того, в рамках лётной программы истребитель выполнит сложные фигуры высшего пилотажа.

В Ростехе назвали Су-57 флагманским истребителем российских Воздушно-космических сил и отметили, что его характеристики были подтверждены в реальных условиях эксплуатации.

В госкорпорации подчеркнули, что новая модификация получила расширенные возможности и должна повысить эффективность самолёта на экспортных рынках.

Су-57Э отличается малозаметностью, сверхманёвренностью и возможностью применять широкий спектр вооружений.

Авиасалон El Alamein International Airshow 2026 пройдёт в египетском городе Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября. Российскую экспозицию организует «Рособоронэкспорт».

Ранее президент Владимир Путин назвал Су-57 лучшим самолётом на сегодняшний день и подтвердил готовность России сотрудничать с Индией по этому истребителю. Путин напомнил, что Москва в своё время предлагала Нью-Дели совместно разрабатывать истребитель пятого поколения. Индийская сторона тогда решила повременить и предложила России сделать это самостоятельно. В итоге самолёт был создан без участия партнёров. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва готова и поставлять Су-57, и развивать его совместно с Индией.