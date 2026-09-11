«Заводы просто остановились»: Глава ОАК — о возрождении российского авиастроения

Россия восстановила компетенции в гражданском авиастроении и возобновила серийное производство самолётов. Об этом заявил генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха в интервью «Известиям».

«Нам удалось не просто что-то спасти и сохранить. Были такие проблемы, особенно в сфере гражданского авиастроения. <...> Некоторые заводы просто остановились и находились в плачевном состоянии», — рассказал он на полях выставки «Иннопром» в Нью-Дели.

Отдельной темой стало развитие сотрудничества с Индией. По словам главы ОАК, теперь страны расширяют взаимодействие в сфере гражданского авиастроения. Бадеха напомнил, что российские самолёты МиГ и Су-30 уже несколько десятилетий производятся в Индии и пользуются доверием в стране.

«Для нас очень важно, чтобы мы на этом рынке конкурировали с лучшими игроками и доказывали, что мы лучше», — подчеркнул глава корпорации.

Ранее сообщалось, что сертификацию пассажирского самолёта МС-21 планируют завершить в середине 2027 года. Испытания проходят по графику. Также должен получить сертификат полностью импортозамещённый SJ-100, известный как «Суперджет». Завершить эту процедуру Росавиация рассчитывает в первом квартале 2027 года.