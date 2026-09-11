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Регион
Опубликовано 11 сентября, 10:49

«Заводы просто остановились»: Глава ОАК — о возрождении российского авиастроения

Глава ОАК Бадеха: Россия возобновила серийный выпуск гражданских самолётов

Обложка © Max / ОАК

Обложка © Max / ОАК

Россия восстановила компетенции в гражданском авиастроении и возобновила серийное производство самолётов. Об этом заявил генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха в интервью «Известиям».

«Нам удалось не просто что-то спасти и сохранить. Были такие проблемы, особенно в сфере гражданского авиастроения. <...> Некоторые заводы просто остановились и находились в плачевном состоянии», — рассказал он на полях выставки «Иннопром» в Нью-Дели.

Отдельной темой стало развитие сотрудничества с Индией. По словам главы ОАК, теперь страны расширяют взаимодействие в сфере гражданского авиастроения. Бадеха напомнил, что российские самолёты МиГ и Су-30 уже несколько десятилетий производятся в Индии и пользуются доверием в стране.

«Для нас очень важно, чтобы мы на этом рынке конкурировали с лучшими игроками и доказывали, что мы лучше», — подчеркнул глава корпорации.

Россия поставит Индии 85 самолётов Ил-114-300
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Ранее сообщалось, что сертификацию пассажирского самолёта МС-21 планируют завершить в середине 2027 года. Испытания проходят по графику. Также должен получить сертификат полностью импортозамещённый SJ-100, известный как «Суперджет». Завершить эту процедуру Росавиация рассчитывает в первом квартале 2027 года.

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Татьяна Миссуми
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