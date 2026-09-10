Россия поставит Индии 85 самолётов Ил-114-300

Россия готова начать поставки региональных самолётов Ил-114-300 в Индию после утверждения программы локализации их производства в этой стране. Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

По его словам, сейчас главная задача — завершить договорённости о выпуске самолётов на территории Индии. После этого ОАК рассчитывает перейти к производству и поставкам.

«Как только это будет решено — мы ожидаем в ближайшие месяцы — мы сразу же приступим уже к производству и поставкам», — сказал Бадеха.

Первые самолёты для индийских авиакомпаний будут произведены в России, поскольку перенос производства и создание локальной цепочки поставок требуют времени. Параллельно стороны работают над признанием российского сертификата типа на Ил-114-300 в Индии. Согласно подписанным на международной выставке «Иннопром. Индия» соглашениям, 50 самолетов поставят авиакомпании Pinnacle Air, еще 35 — Sleek Aviation. Графики поставок самолётов, условия их техобслуживания и обязательства по локализации закрепят в отдельных договорах, отметил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Ил-114-300 — модернизированная версия регионального турбовинтового самолёта Ил-114, рассчитанного на перевозку 50–68 пассажиров. Лайнер предназначен для местных авиалиний и может использоваться не только для пассажирских перевозок, но и для доставки грузов, почты, а также медицинских и спасательных задач.

По оценке ОАК, в ближайшие десять лет Индии может потребоваться более 100 самолётов этого класса. Компания уже подписала рамочные соглашения с индийскими авиакомпаниями на поставку 85 самолётов: 50 лайнеров предназначены для Pinnacle Air, ещё 35 — для Sleek Aviation. Также планируется соглашение с Air Kerala ещё на 20 воздушных судов. Первый Ил-114-300 планируют передать эксплуатанту до конца 2026 года.