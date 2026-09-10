Российские самолёты начнут собирать в Индии: Что известно о проектах SJ-100 и Ил-114-300

Россия и Индия готовятся перейти к сертификационным процедурам, необходимым для локализации производства самолётов SJ-100 и Ил-114-300. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, российская сторона обсудила проект с главой Минпромторга Антоном Алихановым и министром гражданской авиации Индии. В ближайшее время представители авиационных властей отправятся в республику для обмена документами.

«Для реализации этого проекта необходима серия сертификационных мероприятий в самой Индии. Это касается машины Ил-114, двигателя ТВ7-117, винта АВ-112, «Суперджета» и двигателя ПД-8», — рассказал Ядров.

Ранее Объединённая авиастроительная корпорация заключила с индийской HAL соглашение о возможном лицензионном производстве SJ-100 на её мощностях. Глава ОАК Вадим Бадеха допускал, что первый такой самолёт может быть выпущен в Индии через три года.

Параллельно рассматривается локализация Ил-114-300. В ОАК считают, что производство этого самолёта также следует развернуть в Индии.

Лицензионное соглашение по SJ-100 уже согласовано более чем на 80%. По словам Бадехи, подписать документ планируется в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что первый Ил-114-300 планируют передать эксплуатанту до конца 2026 года. Ил-114-300 — российский турбовинтовой пассажирский самолёт для региональных перевозок, модернизированная версия Ил-114. Лайнер рассчитан на перевозку до 68 пассажиров на расстояние до 1,4 тыс. км с максимальной загрузкой, а перегоночная дальность превышает 5 тыс. км. Самолёт оснащается российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 и предназначен в том числе для эксплуатации с небольших региональных аэродромов. Ил-114-300 рассматривается как замена устаревающим Ан-24 и другим самолётам аналогичного класса.