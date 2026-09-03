Российский SJ-100 набирает высоту — новый лайнер обеспечили заказами на три года

Российский импортозамещённый самолёт SJ-100 уже получил контракты более чем на 40 воздушных судов. Заказы на лайнеры расписаны на ближайшие три года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, сейчас производитель имеет подтверждённые соглашения на поставку свыше 40 самолётов.

«Сейчас законтрактовано более 40 воздушных судов, при этом заказы расписаны на ближайшие три года», — заявил Алиханов журналистам на полях Восточного экономического форума.

Импортозамещённая версия SJ-100 создаётся с использованием российских компонентов, включая отечественные системы и оборудование. Самолёт является развитием семейства Superjet и предназначен для региональных перевозок. Его серийные поставки должны стать одним из ключевых проектов российского авиапрома по снижению зависимости от иностранных комплектующих.

Самолёт является развитием семейства Superjet и предназначен для региональных перевозок. Его серийные поставки должны стать одним из ключевых проектов российского авиапрома по снижению зависимости от иностранных комплектующих.