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Опубликовано 2 сентября, 02:35

Первый Ил-114-300 планируют передать эксплуатанту до конца 2026 года

Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

До конца 2026 года российская авиакомпания может получить первый Ил-114-300. Ещё две машины планируют передать в начале 2027-го. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Из трёх заявленных самолётов два должны поступить эксплуатанту уже в первые месяцы следующего года. Абраменков подтвердил, что первая машина должна быть передана ещё в текущем году.

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Ранее Life.ru писал, что турбовинтовой Ил-114-300 прибыл в международный аэропорт Владивостока Кневичи 30 августа перед началом ВЭФ. Во время проведения мероприятия самолёт представят делегациям и потенциальным заказчикам. Ил-114-300 создаётся как региональный пассажирский самолёт для маршрутов небольшой и средней протяжённости. Машину рассчитывают использовать в том числе на аэродромах с ограниченной инфраструктурой.

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Тимур Хингеев
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