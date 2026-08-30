Ил-114-300 прибыл во Владивосток для показа на ВЭФ
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Турбовинтовой Ил-114-300 прибыл в международный аэропорт Владивостока Кневичи перед началом Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.
Во время ВЭФ самолёт представят делегациям и потенциальным заказчикам. Форум стартует 1 сентября.
Ил-114-300 создаётся как региональный пассажирский самолёт для маршрутов небольшой и средней протяжённости. Машину рассчитывают использовать в том числе на аэродромах с ограниченной инфраструктурой.
Во Владивосток самолёт прилетел для демонстрационной программы в рамках форума. В ОАК рассчитывают представить его будущим эксплуатантам и другим участникам авиационного рынка.
Ранее Life.ru писал, что Ил-114-300 успешно прошёл испытания при температуре выше +40 градусов. Проверки подтвердили возможность эксплуатации самолёта в широком диапазоне климатических условий, а летом 2026 года машина уже получила сертификат типа, открывший путь к серийному производству.
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