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30 августа, 11:43

Ил-114-300 прибыл во Владивосток для показа на ВЭФ

Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Турбовинтовой Ил-114-300 прибыл в международный аэропорт Владивостока Кневичи перед началом Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

Во время ВЭФ самолёт представят делегациям и потенциальным заказчикам. Форум стартует 1 сентября.

Ил-114-300 создаётся как региональный пассажирский самолёт для маршрутов небольшой и средней протяжённости. Машину рассчитывают использовать в том числе на аэродромах с ограниченной инфраструктурой.

Во Владивосток самолёт прилетел для демонстрационной программы в рамках форума. В ОАК рассчитывают представить его будущим эксплуатантам и другим участникам авиационного рынка.

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Ранее Life.ru писал, что Ил-114-300 успешно прошёл испытания при температуре выше +40 градусов. Проверки подтвердили возможность эксплуатации самолёта в широком диапазоне климатических условий, а летом 2026 года машина уже получила сертификат типа, открывший путь к серийному производству.

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Юрий Лысенко
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