Мантуров: Самолёт «Освей» получит сертификат к концу 2029 года

Сертификация российско-белорусского самолёта «Освей» должна завершиться в 2029 году. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.

По его словам, работу ведут по скорректированному графику.

«Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнёт лётные испытания <...> Рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию», — сказал он.

«Освей» (ЛМС-192) — разрабатываемый российско-белорусский лёгкий многоцелевой двухмоторный турбовинтовой самолёт для местных и региональных перевозок. Проект реализуется в рамках сотрудничества России и Белоруссии: головным исполнителем опытно-конструкторских работ определён АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), соисполнителем с белорусской стороны — 558-й Авиационный ремонтный завод в Барановичах. Самолёт рассчитан на перевозку до 19 пассажиров или до 2 тонн груза. Машина выполнена по схеме подкосного высокоплана и оснащается двумя турбовинтовыми двигателями ВК-800СМ. «Освей» предназначен для эксплуатации на местных и региональных маршрутах, а также для решения транспортных и специальных задач.