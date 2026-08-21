Из Якутии в Бухару: Российский Ил-114-300 проверили экстремальной жарой

Российский региональный самолёт Ил-114-300 завершил испытания в условиях экстремально высокой температуры в Узбекистане. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация.

Проверки проходили в Бухаре, где температура воздуха на земле поднималась до +42 градусов. Специалисты оценивали работу систем машины и её поведение в сложных климатических условиях. Всего Ил-114-300 выполнил 22 полёта и провёл в воздухе более 30 часов. Отдельное внимание уделили взлётно-посадочным характеристикам самолёта.

В рамках программы экипаж пять раз прерывал взлёт. Часть таких тестов проводилась со специально подготовленными тормозами, которые имитировали предельно изношенные тормозные диски. Такие испытания необходимы для подтверждения безопасности воздушного судна. После завершения программы опытный борт без посадок перелетел из Бухары на аэродром ЛИИ имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском. Данные с испытаний в Бухаре наряду с вместе с испытаниями в условиях экстремально низких температур в Якутии будут переданы в Авиарегистр России для изучения и проверок.

Замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков отметил, что результаты испытаний позволят подтвердить возможность эксплуатации Ил-114-300 в более широком диапазоне климатических условий. Полученные данные передадут авиационным властям для расширения уже выданного сертификата типа.

Летом 2026 года Росавиация сертифицировала Ил-114-300, подтвердив соответствие лайнера требованиям лётной годности и заявленным характеристикам. Получение документа открыло дорогу к серийному выпуску машины. Производство развернут на Луховицком авиационном заводе. Сейчас там в разной степени готовности находятся три серийных Ил-114-300.

В мае Ил-114-300 успешно прошёл сертификационные испытания в Арктике. Специалисты проверяли работу пилотажно-навигационного комплекса и других систем в условиях экстремального холода, а самолёт в ходе программы добрался практически до района Северного полюса. Тогда же разработчики анонсировали следующий этап — испытания при высоких температурах.